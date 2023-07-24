О себе

Люблю заниматься простыми вещами, кататься на велосипеде, коньках, наводить уют дома, собирать пазлы, гладить котика. Хожу на йогу, и вообще храню идею снова вернуться в тренажёрный зал.

Я люблю творчество, и в голове всегда миллион идей.

Меня можно назвать владельцем маленького бизнеса, мой интернет магазин создан для любителей создавать бомбочки и свечи своими руками.

Очень хочу найти подругу или даже создать компанию друзей.

Не люблю мат и грубость.