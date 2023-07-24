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Санкт-Петербург
Люблю заниматься простыми вещами, кататься на велосипеде, коньках, наводить уют дома, собирать пазлы, гладить котика. Хожу на йогу, и вообще храню идею снова вернуться в тренажёрный зал.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя IgOlka
О себе
Люблю заниматься простыми вещами, кататься на велосипеде, коньках, наводить уют дома, собирать пазлы, гладить котика. Хожу на йогу, и вообще храню идею снова вернуться в тренажёрный зал.
Я люблю творчество, и в голове всегда миллион идей.
Меня можно назвать владельцем маленького бизнеса, мой интернет магазин создан для любителей создавать бомбочки и свечи своими руками.
Очень хочу найти подругу или даже создать компанию друзей.
Не люблю мат и грубость.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться
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