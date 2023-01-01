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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Idelly

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О себе

Вышиваю крестиком, рисую картины по номерам. Люблю пробовать разные новые не очень сложные рецепты. Люблю компьютерные игры, в особенности серию Фоллаут, World of Warcraft, различные шутеры и иногда играю в фермы на андроиде, для расслабления после сложного дня.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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