О себе

Вышиваю крестиком, рисую картины по номерам. Люблю пробовать разные новые не очень сложные рецепты. Люблю компьютерные игры, в особенности серию Фоллаут, World of Warcraft, различные шутеры и иногда играю в фермы на андроиде, для расслабления после сложного дня.