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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Idelly
О себе
Вышиваю крестиком, рисую картины по номерам. Люблю пробовать разные новые не очень сложные рецепты. Люблю компьютерные игры, в особенности серию Фоллаут, World of Warcraft, различные шутеры и иногда играю в фермы на андроиде, для расслабления после сложного дня.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры
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