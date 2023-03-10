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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Iambevza
О себе
У меня появилась много свободного времени, которое надоело проводить за просмотром сериалов и видео на ютуб. Нужна компания что бы куда-нибудь сходить и социализироваться)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян
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