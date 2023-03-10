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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hulumulu

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О себе

Добрый час. Я могу назвать себя просто - бродячий монах. Я спортсмен ( берусь за разные виды спорта) , киноман, игроман и все прочее-прочее) Грубо говоря берусь за все новое и интересное.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги✝️ Религия🐈 Домашние животные📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поболтаем о мире?)

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