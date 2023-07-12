Санкт-Петербург
Профиль пользователя hqdsv
Профиль обновлён 11 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных девчонок для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Выпить, чтобы с кайфом и фактом
Санкт-Петербург → Другое
Без разницы. Погулять, попить пиво.
Санкт-Петербург → Другое
Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей
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