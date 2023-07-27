Фоткаю на плёнку, работаю в it, всегда рад куда-то сходить

Был в сети вчера

Сегодня день пива, пойдемте же выпьем

Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Друзья, где вы?..

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