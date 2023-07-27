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Санкт-Петербург
Профиль пользователя hotoln

фото пользователя hotoln

О себе

Фоткаю на плёнку, работаю в it, всегда рад куда-то сходить

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться

Не нравится:

💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти компанию друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk

Санкт-Петербург → другое

Пофотографирую красиво тебя!

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Друзья, где вы?..

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