⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя hotoln
О себе
Фоткаю на плёнку, работаю в it, всегда рад куда-то сходить
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр📸 Пофоткаться
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам