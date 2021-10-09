Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hoshi

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фото #2 пользователя Hoshi

О себе

Люблю : книги, историю, природу, настолки, фильмы ужасов, спорт и бухать

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Эрмитаж

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя OlegK
Санкт-Петербург → Другое

Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.