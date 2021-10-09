Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hoshi
О себе
Люблю : книги, историю, природу, настолки, фильмы ужасов, спорт и бухать
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏢 Работа 📚 Книги ☣️ Токсичность ✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Получше узнать город, побывать в интересном месте, пообщаться
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