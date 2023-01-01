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Санкт-Петербург
Профиль пользователя hooliganca

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О себе

Играю в видеигры, смотрю аниме, читаю мангу, бывает рисую, есть домашний еж

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения✝️ Религия😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

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Как найти норм друга 🥲

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Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → пообщаться

Заходите кто рисует 💀

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Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

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Санкт-Петербург → собрать компанию

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