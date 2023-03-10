Нилл~23~Ветра́ Тг:@NillRebellion Ассистирую в хирургии, занимаюсь массажем частной практики. 🤤Нравится кататься по городу на лонге, читать вслух, ходить по барам и жить эту жизнь. 🙅🏻 Мне не интересны выставки 🙋🏻‍♂️ Мне интересны люди и развлечения Ищу новые знакомства чтобы проводить время вместе и получать удовольствие от потраченного времени🔥

Профиль обновлён 17 мая 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.