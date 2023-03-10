Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hiatus
О себе
Нилл~23~Ветра́
Тг:@NillRebellion
Ассистирую в хирургии, занимаюсь массажем частной практики.
🤤Нравится кататься по городу на лонге, читать вслух, ходить по барам и жить эту жизнь.
🙅🏻 Мне не интересны выставки
🙋🏻♂️ Мне интересны люди и развлечения
Ищу новые знакомства чтобы проводить время вместе и получать удовольствие от потраченного времени🔥
Профиль обновлён 17 мая 2023 г.
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События пользователя
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