Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hiatus

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О себе

Нилл~23~Ветра́
Тг:@NillRebellion
Ассистирую в хирургии, занимаюсь массажем частной практики.
🤤Нравится кататься по городу на лонге, читать вслух, ходить по барам и жить эту жизнь.
🙅🏻 Мне не интересны выставки
🙋🏻‍♂️ Мне интересны люди и развлечения
Ищу новые знакомства чтобы проводить время вместе и получать удовольствие от потраченного времени🔥

Профиль обновлён 17 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить компанией в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

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