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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя HeyYou
О себе
Я дожил до этого дня и я горжусь этим. В зависимости от ситуации могу быть как самым шумным человеком в компании, так и самым серьёзным тихим ниндзя.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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