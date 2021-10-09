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Санкт-Петербург
Профиль пользователя HeyYou

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О себе

Я дожил до этого дня и я горжусь этим. В зависимости от ситуации могу быть как самым шумным человеком в компании, так и самым серьёзным тихим ниндзя.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб
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