Санкт-Петербург
Профиль пользователя heyy_bartender
О себе
Меня зовут Рита, мне 25, я работаю в рекламном агенстве на удаленке последние полгода, из-за этого я совсем выпала из социальной жизни, а мои друзья в этом году почти все уехали жить в другие страны.
Мне бы хотелось найти подруг и друзей, расширить свой круг общения, чтобы вместе ходить гулять, на мероприятия, тусить, болтать об общих интересах, о всякой херне и по душам) очень люблю долгие интересные разговоры, душевных искренних людей и атмосферные места.
Я занимаюсь спортом и начала следить за питанием, было бы круто вместе ходить тренироваться или кататься на великах. Иногда играю на гитаре (честно говоря уже почти забросила), обожаю кино и всё что связано с диджитал) хожу иногда в коворкинг работать и на лекции там
Люблю мемы, бары на рубика, пикники, английские разговорные клубы и узнавать и пробовать новое
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Хочу Найти единомышленниц)
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Собрать компанию на пикник
В поисках компании для совместного досуга!
«Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)
разговоры по душам за винишком🍷
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