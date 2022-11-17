Меня зовут Рита, мне 25, я работаю в рекламном агенстве на удаленке последние полгода, из-за этого я совсем выпала из социальной жизни, а мои друзья в этом году почти все уехали жить в другие страны. Мне бы хотелось найти подруг и друзей, расширить свой круг общения, чтобы вместе ходить гулять, на мероприятия, тусить, болтать об общих интересах, о всякой херне и по душам) очень люблю долгие интересные разговоры, душевных искренних людей и атмосферные места. Я занимаюсь спортом и начала следить за питанием, было бы круто вместе ходить тренироваться или кататься на великах. Иногда играю на гитаре (честно говоря уже почти забросила), обожаю кино и всё что связано с диджитал) хожу иногда в коворкинг работать и на лекции там Люблю мемы, бары на рубика, пикники, английские разговорные клубы и узнавать и пробовать новое

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

✝️ Религия 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Погулять в центре, зайти поесть в кафе, можно устроить пикник)

Санкт-Петербург → Другое разговоры по душам за винишком🍷

Санкт-Петербург → Другое «Птичка нашептала» Сегодня ночью куча тусовок в городе, ищу компанию)

Санкт-Петербург → Другое В поисках компании для совместного досуга!

Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.