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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hellomyname

фото пользователя Hellomyname

О себе

Ищу новые знакомства
Недавно переехал в Санкт-Петербург хотелось бы сходить куда-нибудь)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🍷 Выпить в баре🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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