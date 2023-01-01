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Санкт-Петербург
Ищу новые знакомства
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hellomyname
О себе
Ищу новые знакомства
Недавно переехал в Санкт-Петербург хотелось бы сходить куда-нибудь)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться
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