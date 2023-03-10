-Не умею рассказывать о себе, зато очень люблю слушать. -Коллекционирую гитары. -Мечтаю найти с кем поиграть в ДнД-подобные игры, но ещё даже не искал. -Говорю, что умею петь, но в глубине души знаю, что нет. -Люблю видеоигры, но не фанат онлайновых 🤷‍♂️ -Говорю на любые темы, кроме астрологии. Потому что Меркурий в Козероге, наверное.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

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🪐 Астрология, таро

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

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