Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hellenskin

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О себе

-Не умею рассказывать о себе, зато очень люблю слушать.
-Коллекционирую гитары.
-Мечтаю найти с кем поиграть в ДнД-подобные игры, но ещё даже не искал.
-Говорю, что умею петь, но в глубине души знаю, что нет.
-Люблю видеоигры, но не фанат онлайновых 🤷‍♂️
-Говорю на любые темы, кроме астрологии. Потому что Меркурий в Козероге, наверное.

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

Санкт-Петербург → пообщаться

Я ищу собеседников, сообщников, друзей! 🥸

Санкт-Петербург → пообщаться

Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nolly
Санкт-Петербург → Другое

Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

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