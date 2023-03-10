Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hellenskin
О себе
-Не умею рассказывать о себе, зато очень люблю слушать.
-Коллекционирую гитары.
-Мечтаю найти с кем поиграть в ДнД-подобные игры, но ещё даже не искал.
-Говорю, что умею петь, но в глубине души знаю, что нет.
-Люблю видеоигры, но не фанат онлайновых 🤷♂️
-Говорю на любые темы, кроме астрологии. Потому что Меркурий в Козероге, наверное.
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.