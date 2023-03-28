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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя HelenStar
О себе
Разносторонне развитая личность. Очень коммуникативная и открытая
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
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