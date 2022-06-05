Санкт-Петербург
Профиль пользователя HelenSed

фото пользователя HelenSed
фото #2 пользователя HelenSed
фото #3 пользователя HelenSed
фото #4 пользователя HelenSed

О себе

Очень люблю фотографировать, снимать, монтировать и делать что-то творческое 🎬

Профиль обновлён 19 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.