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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя helen_t
О себе
люблю разную музыку кроме русского рэпа, ненавижу мизогинию
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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