⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя helen_t

фото пользователя helen_t

О себе

люблю разную музыку кроме русского рэпа, ненавижу мизогинию

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться, хорошо провести время

маленькое фото пользователя Victoria13
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

погулять, узнать друг друга, посмеяться

маленькое фото пользователя AnnaBr
маленькое фото пользователя Daririshka
маленькое фото пользователя Anastasia25
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Nastya8931

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Aliseee

Санкт-Петербург → другое

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sonik

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поступаю в СПб и ищу новых друзей и просто приятные знакомства)))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя SofMtnz

Санкт-Петербург → другое

Провести время

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Pusya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогулялся по городу и пообщатся по слушать музыку

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Polly_18

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Lada88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Найти подруг

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя WsmSgr
маленькое фото пользователя Karabas
маленькое фото пользователя Vivivi
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
маленькое фото пользователя Marin4k
маленькое фото пользователя Gasta
маленькое фото пользователя Kote209
маленькое фото пользователя AliceLi
маленькое фото пользователя Pwflk
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя Trofim
маленькое фото пользователя Kseniia4276
маленькое фото пользователя Lismurka
маленькое фото пользователя belmo
маленькое фото пользователя Yous
маленькое фото пользователя Darya
маленькое фото пользователя LadyCat
маленькое фото пользователя ElliMoon
маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя Rainy_spb
маленькое фото пользователя Lime_Miami
маленькое фото пользователя Serrgey
маленькое фото пользователя Ksuxa
маленькое фото пользователя AppAbr
маленькое фото пользователя Wowbullyks
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам