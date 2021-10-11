Санкт-Петербург
Профиль пользователя Helen25
О себе
Обожаю книги, сейчас читаю, в основном, все для диплома, но обычно нон-фикшен, детективы, фэнтези и исторические книги.
Обожаю историю, мечтаю поступить в магистратуру на европейское направление, долгие годы изучала историю Англии.
Два года назад открыла для себя вязание крючком и с тех пор плотно подсела на него))
Катаюсь на роликах (редко, потому что не с кем), мечтаю завести собаку и каждую неделю выезжать в новое место, получать новые впечатления.
А, ну и ещё - я юрист 😉
Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.
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