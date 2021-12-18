привет меня зовут никита мне 27 лет я занимаюсь театральным искусством люблю читать книги и ещё я люблю слушать музыку люблю смотреть смотреть фильмы увлекаюсь музыкальным творчеством фильмотекой люблю смотреть ужастики , мелодрамы , боевики как обычно вообще я добрый общительный я романтик в душе я хочу любви отношений хочу найти подругу которая полюбит меня если ты окажешься той самой то я буду тебя оберегать и защищать!

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

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