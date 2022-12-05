Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hater113
О себе
Люблю здоровый образ жизни и спорт, особенно бег и качалка. Не курю, выпиваю не часто и в основном в компании. Обожаю разную музыку (электронная, индастриал, метал, регги, хип хоп, но не русский), есть своя домашняя музыкальная студия и куча оборудования. Люблю читать - психология, философия, религия, история, саморазвитие, реже художественная литература и поэзия. Из игр 4 года пилю в SWGOH, люблю GTA V и различные RPG по типу TES, а также всякие RTS. Из фильмов на первом месте документалки по истории (WW II в приоритете), далее мелодрамы, триллеры, артхаус и разное экспериментальное кино. Сериалы тоже иногда смотрю. Обожаю концерты, ночные клубы, фесты, музеи, выставки, лекции или просто гулять по городу. Люблю ездить на природу, горы и прочее, походы. По вероисповеданию практикующий буддист.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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