Работаю в сфере таможенного декларирования и международной логистики. Занималась спортивными бальными танцами долгое время и планирую продолжить, возможно это будет другое направление. Активно изучаю испанский и культуру стран мира. Хочу попробовать гвоздестояние и игру на барабанах🤓

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Санкт-Петербург → Другое В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

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