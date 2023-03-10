Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hanna_show
О себе
Работаю в сфере таможенного декларирования и международной логистики.
Занималась спортивными бальными танцами долгое время и планирую продолжить, возможно это будет другое направление.
Активно изучаю испанский и культуру стран мира.
Хочу попробовать гвоздестояние и игру на барабанах🤓
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Найти новых друзей:)
Весело провести время
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Сходить на концерт Группы Три дня дождя
Пойдем гулять?😃
Найти подружку, в будущем лучшую)
Погулять по Спб
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Пойти в бар🍻
Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.
Поужинать в кафе)
Ищу подруг)
В любое удобное время дружелюбно провести досуг
Прогуляться
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