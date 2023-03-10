Санкт-Петербург
Профиль пользователя Hanna_show

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О себе

Работаю в сфере таможенного декларирования и международной логистики.
Занималась спортивными бальными танцами долгое время и планирую продолжить, возможно это будет другое направление.
Активно изучаю испанский и культуру стран мира.
Хочу попробовать гвоздестояние и игру на барабанах🤓

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на концерт Три дня дождя

Санкт-Петербург → другое

Ищу новых подруг

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anasteziaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти новых друзей:)

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя SvetaIov98
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

маленькое фото пользователя Tasya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Группы Три дня дождя

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя Angel.ok
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку, в будущем лучшую)

маленькое фото пользователя Sanehka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Спб

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя unltd3088
Санкт-Петербург → Другое

Пойти в бар🍻

маленькое фото пользователя sokol76
Санкт-Петербург → Другое

Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

маленькое фото пользователя Allaaa
Санкт-Петербург → Другое

Поужинать в кафе)

маленькое фото пользователя marmel
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя ILIS
Санкт-Петербург → Другое

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

маленькое фото пользователя Vavulia
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

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