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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gunya
О себе
Люблю детей и собак. Делаю массаж с любовью. Обожаю мясо
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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