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Санкт-Петербург
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О себе

Люблю детей и собак. Делаю массаж с любовью. Обожаю мясо

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность
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