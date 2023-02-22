Играю в игры, в основном вар Тандер и различные стратегии, могу в принципе попробовать новые. (Или вспомнить старые, ТК в библиотеке 400+ игр) Читаю книги, люблю фантастику, чуть меньше фентези, сейчас решил послушать книгу "семена апокалипсиса", день без книги, плохой день. Люблю просто гулять, бывает выхожу на улицу и брожу по городу до ночи. Есть ещё много чего могу рассказать, спрашивай)

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

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