Санкт-Петербург

Профиль пользователя GuerrAgro

О себе Люблю читать фензези, особенное уважаю если в нем продуманная система магии + все это приправлено политикой. Долгие прогулки пешком и слушать рок.

Был в сети на прошлой неделе

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