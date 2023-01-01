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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя GuerrAgro
О себе
Люблю читать фензези, особенное уважаю если в нем продуманная система магии + все это приправлено политикой. Долгие прогулки пешком и слушать рок.
Был в сети на прошлой неделе
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