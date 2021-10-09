Санкт-Петербург
Профиль пользователя GRSHNPAGNAG

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О себе

Зацвела в лесу сирень
Стало холодно в апреле
В лозняке запели трели
И весенние капели
И не Моцарт и не Бах
Не ролики и не велосипеды

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

В отпуске, хоть и сентябрь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

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