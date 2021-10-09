Зацвела в лесу сирень Стало холодно в апреле В лозняке запели трели И весенние капели И не Моцарт и не Бах Не ролики и не велосипеды

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

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💨 Кальян

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