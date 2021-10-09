Санкт-Петербург
Профиль пользователя GRSHNPAGNAG
О себе
Зацвела в лесу сирень
Стало холодно в апреле
В лозняке запели трели
И весенние капели
И не Моцарт и не Бах
Не ролики и не велосипеды
Профиль обновлён 4 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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