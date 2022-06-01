Играю в видеоигры, читаю фанфики/мангу/книги/статьи и не прочь их обсудить. Нравится гулять в парках и смотреть на дворцы. Я довольно общительна и легка на подъем ✨

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 📚 Книги 🖼 Выставка / музей

🎬 Могу посоветовать фильм

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.