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Санкт-Петербург
Профиль пользователя green_iri

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О себе

Очень нравится танцевать «strip dance», буду не против найти единомышленников в этой теме. Учусь на психолога-педагога, буду рада ходить с кем-то на тренинги, которые прокачают эрудированность ☺️
Иногда, голове нужно отдохнуть и сходить оторваться в клуб (но это очень редко), бывает, что хочется просто посидеть в кальянной и попить чай ☕️ и это только малая часть рассказа о себе, пишите ✍🏻

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Приезжаю в Питер 31 августа, ищу компаньона, который покажет город ✨
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