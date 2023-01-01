О себе

Преподаю стрельбу из лука, шью из кожи и вкусно готовлю

Люблю вино, классическую музыку, длинные ролики на ютубе и котов

После начала психотерапии большая часть знакомых отвалилась, не хватает прогулок и движения

В меру душный, в меру балдежный