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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Grasshopper

фото пользователя Grasshopper

О себе

Преподаю стрельбу из лука, шью из кожи и вкусно готовлю
Люблю вино, классическую музыку, длинные ролики на ютубе и котов
После начала психотерапии большая часть знакомых отвалилась, не хватает прогулок и движения
В меру душный, в меру балдежный

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Затусить в баре

маленькое фото пользователя RuKain
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tien

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Anyaseyo! 🐙

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Darina5688

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Nastya232001

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с прекрасным человеком

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя tRaSh_mOdElKa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

выпить крафта в баревиче

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mary_jane

Санкт-Петербург → другое

Развлечься

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя alisssshhha

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anastasiakor21

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу сходить на мероприятие, прогуляться, попить кофе.

Откликнулись 4 участника

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