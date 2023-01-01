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Санкт-Петербург
Преподаю стрельбу из лука, шью из кожи и вкусно готовлю
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Grasshopper
О себе
Преподаю стрельбу из лука, шью из кожи и вкусно готовлю
Люблю вино, классическую музыку, длинные ролики на ютубе и котов
После начала психотерапии большая часть знакомых отвалилась, не хватает прогулок и движения
В меру душный, в меру балдежный
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры
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