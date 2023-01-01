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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя good_insomnia
О себе
Работаю программистом, увлекаюсь философией, литературой и кино, много путешествую)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового
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