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Санкт-Петербург
Профиль пользователя good_insomnia

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О себе

Работаю программистом, увлекаюсь философией, литературой и кино, много путешествую)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба
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