Санкт-Петербург
Профиль пользователя Goldwc

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О себе

На своих двоих на всем что имеет колёса всё что имеет вёсла

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

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