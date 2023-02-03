Санкт-Петербург
Профиль пользователя Godsgift

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фото #2 пользователя Godsgift

О себе

Стараюсь быть милым но как-то...

Профиль обновлён 14 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🏫 Учеба 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу культурно провести время в приятной компании(выпить)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sashenka
Москва → Другое

Пивное казино

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