Санкт-Петербург

Профиль пользователя Gesseky

О себе В Музыке меломан, чаще слушаю альтернативу, интересная симфоническая музыка, также ее современное исполнение.Интересуюсь мангой

Был в сети пару дней назад

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