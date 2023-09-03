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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gesseky

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О себе

В Музыке меломан, чаще слушаю альтернативу, интересная симфоническая музыка, также ее современное исполнение.Интересуюсь мангой

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на концерт по Атаки Титанов

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AlbinaDze

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов

Откликнулось 17 участников

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