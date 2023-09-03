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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gesseky
О себе
В Музыке меломан, чаще слушаю альтернативу, интересная симфоническая музыка, также ее современное исполнение.Интересуюсь мангой
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
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