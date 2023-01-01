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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gertrad

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Об играх, аниме, сериалах и т.д.)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить по душам)))

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти бы друзей, компанию

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя furamingo

Санкт-Петербург → пообщаться

РАЙАН ГОСЛИНГ райан гослинг

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Margarita.x_x

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажешь про любимый фильм ?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Rami87

Санкт-Петербург → пообщаться

Я говорю по-английски. И мне нужно общаться и говорить на русском языке, чтобы в

Откликнулись 2 участника

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