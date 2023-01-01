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Санкт-Петербург
Я ищу людей для совместного времяпровождения после работы и на выходных.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Genyavoloshina
О себе
Я ищу людей для совместного времяпровождения после работы и на выходных.
Люблю просто гулять по городу, большой фанат кино и обсудить фильм после или во время сеанса, люблю ходить в гости и болтать пока что то го ьвим или пьем чай.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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