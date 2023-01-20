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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Genka89

фото пользователя Genka89

О себе

Работаю, живу, люблю фотографию, спорт, настолки в интересной компании

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Хочу встретиться с интересными людьми. Сходить в кино, обсудить потом, выставка

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Roc.si

Санкт-Петербург → собрать компанию

Вечер знакомств и квартирник

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Katerinka88

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти в клуб, потанцевать

Откликнулись 2 участника

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