Санкт-Петербург
Профиль пользователя Generator

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О себе

Люблю изучать новые локации, кафе, рестораны, парки, экотропы
Мне нравится завтракать и общаться с новыми людьми
Читаю книги о саморазвитии и психологии
Коллекционирую истории из жизни людей
Люблю настолки

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Cicilinalina
Санкт-Петербург → Другое

"Для тех, кто не вывозит"

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