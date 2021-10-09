Санкт-Петербург
Профиль пользователя Generalosa
О себе
Три месяца тому назад переехала из Москвы в Питер!
ищу друзей по духу, чтобы: гулять до утра, вместе рисовать, фотографировать, путешествовать, вкусно кушать и смотреть кино🥹
Я с детства люблю историю моды, искусство, музыку, и очень ценю подобных в этом мне людей.
Но несмотря на любовь к прекрасному, однажды я чуть не пошла учиться на политолога - разносторонность!
На данный момент шью дома всякую всячину, ищу работу, и делаю саморучно косметический ремонт в квартире.
Книжный червь, меломан 🙏🏻 (правда слушаю 99 процентов на английском)
P.S по знаку зодиака - рыбы! Очень эмпатичная, не думайте по фото, что я bitch это не так!
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Прогуляться
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Женская тусовка
С пришедшей весной гулять на Коменде
Вейксерфинг
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Сходить на standup
Прогуляться
Пообщаться, сходить в бар
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺
прогуляться
Осенняя фотосессия
Прогуляться по центру Москвы
съездите со мной в магазин 😭
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