Три месяца тому назад переехала из Москвы в Питер! ищу друзей по духу, чтобы: гулять до утра, вместе рисовать, фотографировать, путешествовать, вкусно кушать и смотреть кино🥹 Я с детства люблю историю моды, искусство, музыку, и очень ценю подобных в этом мне людей. Но несмотря на любовь к прекрасному, однажды я чуть не пошла учиться на политолога - разносторонность! На данный момент шью дома всякую всячину, ищу работу, и делаю саморучно косметический ремонт в квартире. Книжный червь, меломан 🙏🏻 (правда слушаю 99 процентов на английском) P.S по знаку зодиака - рыбы! Очень эмпатичная, не думайте по фото, что я bitch это не так!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

Москва → Другое съездите со мной в магазин 😭

Москва → Другое Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

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