Санкт-Петербург
Профиль пользователя Generalosa

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О себе

Три месяца тому назад переехала из Москвы в Питер!
ищу друзей по духу, чтобы: гулять до утра, вместе рисовать, фотографировать, путешествовать, вкусно кушать и смотреть кино🥹

Я с детства люблю историю моды, искусство, музыку, и очень ценю подобных в этом мне людей.

Но несмотря на любовь к прекрасному, однажды я чуть не пошла учиться на политолога - разносторонность!
На данный момент шью дома всякую всячину, ищу работу, и делаю саморучно косметический ремонт в квартире.

Книжный червь, меломан 🙏🏻 (правда слушаю 99 процентов на английском)

P.S по знаку зодиака - рыбы! Очень эмпатичная, не думайте по фото, что я bitch это не так!

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на лекцию про Демна Гвасалия

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в галерею «Алины Пински»

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя Iness
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Natashazavr
Санкт-Петербург → Другое

С пришедшей весной гулять на Коменде

маленькое фото пользователя Elizabeth
Москва → Другое

Вейксерфинг

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

маленькое фото пользователя Alinakudryash
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя kerakesha
Москва → Другое

Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

маленькое фото пользователя Lera
Москва → Другое

прогуляться

маленькое фото пользователя rsultangaleeva
Москва → Другое

Осенняя фотосессия

маленькое фото пользователя Lus.sym
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

маленькое фото пользователя Alinochka
Москва → Другое

съездите со мной в магазин 😭

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