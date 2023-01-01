О себе

Художница 👩‍🎨, начинающий тату мастер, живу в центре СПБ, люблю ходить в рестораны, фотографироваться, общаться в соц сетях, гулять, изучать новое, сама по себе слишком добрая, достаточно открытая, прошла много трудностей в жизни, сейчас свободно порхаю в этой жизни, ищу людей, которые будут сопутствовать, с которыми будет интересно (я очень придирчивая), будет разделять со мной все мои жизненные события, начиная от обсуждения маникюра заканчивая чем-то глобальным, что бы нас связало 🥰 немного отбитая, но в хорошем смысле ))) со мной можно и на рейв сходить, и театр посетить 😀 давайте сходить с ума вместе. ищу нормальную подругу (или ненормальную) , как то так;)