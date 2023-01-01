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Санкт-Петербург
Профиль пользователя GatoSofia

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О себе

Художница 👩‍🎨, начинающий тату мастер, живу в центре СПБ, люблю ходить в рестораны, фотографироваться, общаться в соц сетях, гулять, изучать новое, сама по себе слишком добрая, достаточно открытая, прошла много трудностей в жизни, сейчас свободно порхаю в этой жизни, ищу людей, которые будут сопутствовать, с которыми будет интересно (я очень придирчивая), будет разделять со мной все мои жизненные события, начиная от обсуждения маникюра заканчивая чем-то глобальным, что бы нас связало 🥰 немного отбитая, но в хорошем смысле ))) со мной можно и на рейв сходить, и театр посетить 😀 давайте сходить с ума вместе. ищу нормальную подругу (или ненормальную) , как то так;)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

ищу такую же ненормальную подругу , как я)

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 109 участников

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