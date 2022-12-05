Музыка? Эпидемия,КиШ, Ария, Северный Флот, GjedRune,АнимациЯ,Fun Mode, Сказки Черного города,Lumen, Animal ДжаZ, Zero People, КОПЕНGAGЕН, Мельница и многое другое. Фильмы? Уже давно не смотрю ничего нового,люблю старьё. Книги? Сапковский, Брэдбери,Роберт Джордан, Дж.Р.Р. Толкин, Макс Фрай,Терри Гудкайнд,Терри Пратчетт,Чайна Мьевилль,Дэвид Вонг,Нил Гейман. Игры? Да. Нравится куча всего, да нет времени играть. Играю на гитаре, пою, люблю прогулки,походы, выезды с палаткой в дикие места. Люблю Экстримальные развлекухи.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

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