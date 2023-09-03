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Санкт-Петербург
Профиль пользователя gardener_Klaus

фото пользователя gardener_Klaus

О себе

Пытаюсь выучить английский язык

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить в кино, бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя It_s_Karina

Москва → пообщаться

Провести время за интересной беседой )

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anastasia_85

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто идёт или хочет пойти на Дельфина 18.11?

Откликнулся 1 участник

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