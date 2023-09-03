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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя gardener_Klaus
О себе
Пытаюсь выучить английский язык
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
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События пользователя
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