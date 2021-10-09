Потомственный интроверт, с не особо высокими социальными навыками. Не особо активный и спортивный человек, но не против куда-нибудь выбираться периодически и проводить время вне стен дома. Из плюсов, пожалуй, постоянство, возможность обсуждать любые темы в разговоре с партнёром и умение заботиться. В поисках девушки по интересам и схожему темпераменту.

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

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