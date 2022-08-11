Санкт-Петербург
Профиль пользователя Gaper

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О себе

Приехал в Питер на день,хочу прогуляться с кем нибудь

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

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Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

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хочу исследовать новые уголки питера!

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.