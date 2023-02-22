Я люблю слушать музыку 🎧, не смотрю телевизор, не слижу за политикой и футболом,, поддерживаю форму-турник ,брусья, велосипед, разговаривать могу на любые темы, люблю юмор, почти всегда в позитивном настроении, люблю читать книги, а ещё очень люблю сладкое😊прожить день без вкусняшек это очень маловероятно😊что интересно, спрашивайте -отвечу😊

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.