Санкт-Петербург
Профиль пользователя Galinaaaa

фото пользователя Galinaaaa

О себе

Читаю литературу по психологии, эзотерике
Люблю рисовать акрилом
Занимаюсь коучингом

Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Пермь → пообщаться

Ищу дружеского общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя Pzhekizhp
Пермь → Другое

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