Санкт-Петербург
Профиль пользователя Galina308

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О себе

Любовю туризм, путешествия, прогулки, выставки, музеи , бывать в новых местах, читать интересные книги)

Профиль обновлён 28 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка в пригороде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Hanna_show
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых подруг

маленькое фото пользователя Angel.ok
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку, в будущем лучшую)

маленькое фото пользователя Privet_Ilya
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поболтать в кафе

маленькое фото пользователя Vania_xr
Санкт-Петербург → Другое

Все и обо всем

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