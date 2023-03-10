Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fzvm

фото пользователя Fzvm

О себе

Добропорядочный

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу Увидеть

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milka00
Санкт-Петербург → Другое

В поиске родственной души:3

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя Alexandraku
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу гулять и общаться

маленькое фото пользователя Diana16
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру)

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Katyatigra
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых

маленькое фото пользователя Nastya8931
Санкт-Петербург → Другое

Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

маленькое фото пользователя Mariya11
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и выпить кофе.

маленькое фото пользователя Kristina0199
Санкт-Петербург → Другое

Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Kristina345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять сходить в ресторан

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.