Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fzvm
О себе
Добропорядочный
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу гулять и общаться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
Санкт-Петербург → Другое
Дружба, дружеская
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
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