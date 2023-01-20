О себе

Как и все, оказалась тут ради нового общения 🦭

Где знакомятся те, кому за 20 и уже не учатся? Когда все окружение уже стало абсолютно понятно в слиянии с бесконечным мемным, ты приходишь в приложения и ищешь новых интересных людей, для выхода из зоны комфорта и прокачки коммуникации.

В теплое время Питерской потрясающей погоды, люблю обитать в парках, гулять , пить сидр на лавке, смотреть безмятежно на рефлексию природы и обсуждать всех крыс за спиной у кис.

Ну, а в такой депрешон осенне-зимний период хочется все также куда-то ходить, но с меньшими потерями по шкале хп. Богемно посидеть в баре за черным русским или пойти на батуты, каток, выставка, театр? Почему нет, я человек, который ЗА любой дестрой ( инициатива - красивое слово)

Экстраверт, но к осени случается энчантикс в интроверта..Или все таки я амбиверт? Не шарю, но задерживаться в норе желания нет, хотя и люблю посидеть за книжечкой дома или глянуть ониме, фильмец и т.п

Могу поддержать почти любую тему, а если нет, то сто проц захочу нагуглить все что есть и потом уже точно поддержу!

Пишу много, болтаю еще больше, люблю дискуссии, да и просто говорить обо всем и ни о чем, ГС на 10 минут - приктикуются))

Велкам что ли🧚‍♀️✌🏻