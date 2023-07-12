Чтобы рассказать о себе зашла в интернет прочитать пример 😂 Вивальди , Моцарта и Баха не слушаю. Могу послушать Миягу 😂 , а так весёлая, ищу друзей , а то у меня их нет 🥲 , хочу как в кино ходить к друг другу в гости, смотреть кино и кушать попкорн , а зимой кататься на коньках, летом ездить на озеро, ходить в клубешники или просто пить пиво , устроиться на одну работу и жить вместе толпой 😆 про пиво я серьезно. Отношений не ищу, уже есть)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

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