О себе

Скучно) все лучшие друзья переехали из Питера в другие города и страны, теперь только созваниваемся и видимся раз в год. Хочется живого комфортного общения. В жизни вполне устроена. Много путешествую, люблю музеи, поездки за город, квадроциклы, снегоходы, горные лыжи, настольные игры, посиделки в ресторанах, караоке, боулинг, прогулки по городу, театр.