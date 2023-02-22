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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Fudgi

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О себе

Скучно) все лучшие друзья переехали из Питера в другие города и страны, теперь только созваниваемся и видимся раз в год. Хочется живого комфортного общения. В жизни вполне устроена. Много путешествую, люблю музеи, поездки за город, квадроциклы, снегоходы, горные лыжи, настольные игры, посиделки в ресторанах, караоке, боулинг, прогулки по городу, театр.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Сходить в боулинг, бар или туда где весело😜

маленькое фото пользователя StepaS
маленькое фото пользователя AlekNemalevich
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

Ищу подружку, которая за любой движ!

Откликнулось 19 участников

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