И не плаг, И не панк, А так Без двадцати пять я уже не доступен. Часто застаю себя за прокрастинацией и мне не нравится. Хотел бы найти людей, с которыми данный вид времяпровождения станет досугом, а не тягостным дерьмом, без цели

Профиль обновлён 19 июня 2023 г.

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