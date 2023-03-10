Намасте! Люблю пешие прогулки, готовить и кушоть вкусную еду, дэбильные шутки и открытых, простых людей🐸

Был в сети две недели назад

В настолочки бы..

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