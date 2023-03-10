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Санкт-Петербург
Намасте!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Froggy
О себе
Намасте!
Люблю пешие прогулки, готовить и кушоть вкусную еду, дэбильные шутки и открытых, простых людей🐸
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
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