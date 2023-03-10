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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Froggy

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О себе

Намасте!
Люблю пешие прогулки, готовить и кушоть вкусную еду, дэбильные шутки и открытых, простых людей🐸

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

В настолочки бы..

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Откликнулся 1 участник
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